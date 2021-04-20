وجبة الإفطار تساعد الجسم على استعادة الطاقة بعد ساعات من الصيام، وكذلك تعيد إليه الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرق؛ لذلك يجب أن تحتوي مائدة الإفطار على وجبات مغذية وفي نفس الوقت صحية حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، ولذلك تقدم "الشروق" يوميًا مقترحات لوجبة إفطار مناسبة للجسم.

ووجبة إفطار ثامن أيام رمضان تحتوي على صينية دجاج بالخضار وأرز أبيض مع سبيرنج رول.

• فوائد الدجاج

يعتبر الدجاج مصدرًا غنيًا بالبروتين الخالي من الدهون والزنك والنحاس والحديد؛ لذلك عند تناوله فإنه يقوم بتقوية العظام والعضلات ويحمي من ارتفاع ضغط الدم ويقلل من مستوى الدهون الثلاثية، بحسب موقع "ويب إم دي" الأمريكي الذي يقدم نصائح صحية.

• فوائد الأرز الأبيض

يحتوي الأرز الأبيض على الماغنيسيوم والألياف؛ لذلك يساعد في تقوية العظام والأعصاب ويحسن من صحة القولون، كما يقلل من خطر الإصابة بسرطان المستقيم والقولون ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية

• صينية دجاج بالخضار

- المكونات:

4 صدور دجاج مخلي.

3 حبات جزر مقطع.

4 حبات بطاطس.

4 ثمرات فلفل أخضر.

4 ثمرات كوسا.

3 ثمرات طماطم.

4 فصوص ثوم كبيرة.

2 بصلة كبيرة.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغير ملح.

ربع ملعقة صغير فلفل أسود.

- طريقة الإعداد:

- وضع الدجاج في وعاء مع نصف كمية الخل، ثم القليل من البهارات.

- إضافة البابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم التقليب جيدًا، ثم وضع الدجاجة في الثلاجة.

- تقطيع الخضروات إلى مكعبات متوسطة الجسم، ثم وضعها في صينية فرن ووضع الزيت عليها.

- إضافة باقي البهارات إلى الخضار، ثم وضع قطع الدجاج وتغطية الصينية بالورق الألومنيوم.

- ترك الدجاج في الفرن على حرارة 180 حتى تنضج، ثم إزالة الألومنيوم ووضعها مرة ثانية لمدة 10 دقائق.

• الأرز الأبيض

- المكونات:

2 كوب أرز مصري.

2 ونصف كوب ماء أو مرق لحم أو دجاج.

2 ملعقة كبيرة زبد أو سمن.

¾ ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

- خطوات الإعداد:

- غسل الأرز جيدًا، ثم نقعه في الماء لمدة 30 دقيقة.

- تصفية الأرز جيدًا، ثم إضافته مع السمن أو الزبد في وعاء على نار متوسط والتقليب لمدة 4 دقائق.

- إضافة المرق أو الماء، ثم الملح والفلفل الأسود، والتقليب جيدًا وترك الأرز حتى الغليان مع تغطية الوعاء.

- وبعد الغليان، يجب خفض النار، وبمجرد النضج، يتم تقديمه ساخنًا.

• سبرينج رول بالجبن

- المكونات:

عجينة سبرنج رول جاهزة.

كوب جبن مكعبات.

كوب جبنة موتزاريلا.

نصف كوب زيتون أخضر مقطع شرائح.

ربع كوب زعتر مفروم.

ربع كوب نعناع مجفف.

3 ملاعق زيت ذرة.

بيضة

- خطوات الإعداد:

- وضع الجبن في وعاء، ثم إضافة المكونات الأخرى إليها والتقليب جيدًا.

- تقطيع الاسبرينج رول إلى مربعات، ووضع الحشوة في كل قطعة، ولفها جيدًا، وإغلاقها باستخدام البيض المخفوق.

- تسخين الزيت ثم وضع الاسبرينج رول به حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ترص في طبق التقديم وتزين بقطع النعناع.