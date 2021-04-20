بريطانيا تخطط لتخفيضات أكبر لتلوث الكربون

تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديد هدف لخفض تلوث الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 78% بحلول عام 2035، وهو ما يعزز هدفًا طموحًا بالفعل حيث يسعى إلى تحفيز الزخم العالمي في مكافحة تغير المناخ وتعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية اليوم الثلاثاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة ستتبنى الهدف، خفض نسبة إلى مستويات عام 1990، بما يتماشى مع توصيات لجنة تغير المناخ. وقالت إنه سيتم إدراج انبعاثات الطيران والشحن للمرة الأولى.

ويتعرض جونسون لضغوط لإظهار القيادة في معالجة تغير المناخ حيث تستعد المملكة المتحدة لاستضافة الجولة التالية من محادثات المناخ للأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأنها تبني على هدفه الطموح بالفعل الذي أعلن عنه العام الماضي فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 68% حتى عام 2030، أعمق تخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجموعة العشرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن جونسون قوله في البيان: "نريد أن نواصل رفع مستوى التصدي لتغير المناخ، ولهذا السبب نضع الهدف الأكثر طموحًا لخفض الانبعاثات في العالم".

وأضاف "نريد أن نرى قادة العالم يحذون حذونا ويطابقون طموحنا في الفترة التي تسبق قمة المناخ الحاسمة".