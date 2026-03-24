أعلن نادي الهلال السوداني رسميا التقدم باحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف النهائي بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وجاء بيان الهلال على النحو التالي:

بعث نادي الهلال باحتجاج شديد اللهجة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد طاقم تحكيم مباراته أمام نهضة بركان في إياب ربع نهائي مسابقة أبطال أفريقيا، وأوضح الأزرق في الشكوى أن الحكم الرئيسي وحكم تقنية VAR تسببا في خسارته للقاء، بسبب تحيزهما للخصم.

وأوضح الهلال أن طاقم التحكيم لم يكن مؤهلاً لإدارة اللقاء، منوهاً إلى أنه كان قد طالب في شكواه السابقة بضرورة تعيين حكام أصحاب خبرات وكفاءات ومصداقية لإدارة المباريات، وعدم اهدار المجهودات التي تبذلها الأندية في التجهيز والإعداد.

ووفقاً لخطاب الاحتجاج فإن الهلال يرى أنه لم يتم الإلتزام بمعالجة المخاوف بل تم اختيار حكم يفتقر إلى الخبرة الكافية، كما أوضح النادي أن حكم VAR كان شريكاً بقراراته، واصفاً الأخطاء بالكارثية والمؤثرة على النتيجة.

وأرفق نادينا مع الاحتجاج فيديو يوضح الأخطاء التي صاحبت آداء طاقم التحكيم، حيث نوه إلى عكس الحكم للقرار في ضربة الجزاء التي احتسبت على مدافعنا، حيث أوضح الفيديو أن مهاجم الخصم رفع قدمه فوق قدم مدافع الهلال، مما تسبب في إصابة لاعبنا، وحرمانه من استكمال اللقاء، حيث غادر مستبدلاً، ورغم ذلك احتسب الحكم ضربة جزاء لاوجود لها.

علاوة على توظيف تقنية الـ"VAR" بصورة سيئة ومخالفة لبرتكول استخدامه وفقاً للمادة "5"، التي تنص صراحة على أنه لايمكن استخدام VAR عقب استئناف اللعب، بجانب أن الوقت بدل الضائع الذي استخدمه الحكم، لا يعكس الوقت الضائع الفعلي.

واعترض الهلال على التجاهل المستمر للشكاوى التي يبعثها خاصة المتعلقة بالحكام، مما يوفر لهم غطاء يشجع على اتخاذ قرارات غير منصفة، وطالب نادينا بناءً على ماسرده في الشكوى، والفيديو التوضيحي المرفق، فتح تحقيق فوري لحماية نزاهة كرة القدم، وإعطاء كل صاحب حق حقه.