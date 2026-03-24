الثلاثاء 24 مارس 2026 12:00 م القاهرة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وشقيقها في المعصرة

أحمد محفوظ
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:48 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليها أمام محل عملها بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية "مالكة محل"، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، وبسؤالها قررت بتضررها من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي بالضرب عليها وشقيقها "طالب" مصاب بجروح قطعية، وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهم 3 أشخاص، اثنين منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة، وبحوزتهم 2 عصا خشبية.

وبمواجهة المشكو في حقهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهموا شقيق الشاكية بإحداث إصابتهم المنوه عنها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

