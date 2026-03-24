نيويورك تايمز: البنتاجون يدرس خيارات إنزال جوي بالحرب على إيران

أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن مسؤولي وزارة الحرب "البنتاجون" يدرسون إمكانية نشر وحدة إنزال جوي تضم نحو 3 آلاف عنصر في إطار الحرب على إيران، مع احتمال استخدامها في أي هجوم محتمل على جزيرة خارك بالخليج.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين يدرسون احتمال نشر وحدة قتالية في إطار العمليات المحتملة ضد إيران.

ولم يوضح المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، المنطقة التي سيتم نشر وحدة الإنزال الجوي فيها.

وأفاد المسؤولون بأن الجيش الأمريكي يتحرك بـ "تخطيط احترازي"، مشيرين إلى أنه لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص من البنتاغون أو قيادة القوات المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وأشاروا إلى أن الوحدة القتالية المكونة من نحو 3 آلاف جندي تتبع اللواء 82 للقوات المحمولة جوا، وقد يستخدم هذا التشكيل العسكري في حال شن هجوم على جزيرة خارك الإيرانية بهدف "احتلالها".

وأضافوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوافق على هجوم لاحتلال الجزيرة، وفي هذه الحالة هناك سيناريو آخر قيد الدراسة، يتمثل في شن هجوم من قبل الفرقة البحرية 31 المنتشرة في المنطقة، والمكونة من نحو ألفين و500 جندي.

ولم يصدر تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وتقع جزيرة خارك على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج، وتُعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.