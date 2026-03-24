سيناتور أمريكي: تصريحات ترامب عن محادثات مع طهران أكاذيب

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن، إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين "أكاذيب".

وأوضح هولن، في مقابلة مع "سي إن إن" مساء الاثنين، أن ادعاءات ترامب حول قرب توصل واشنطن لاتفاق مع طهران "غير صحيحة".

وأضاف أن الحديث عن تقديم الإيرانيين كل ما يريده ترامب "مجرد تضليل".

وتطرق هولن إلى تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، قائلا: "إن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع القانون الدولي".​​​​​​​

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي إجراء محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران خلال اليومين الماضيين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، بينما كانت مقررة الثلاثاء.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.​​​​​​​