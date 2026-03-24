جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

قال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف في بيان، أنه تم تفعيل منظومات الدفاع للتصدي لها، داعيا السكان للتوجه إلى الأماكن المحمية.

يأتي ذلك فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإنذار مبكر وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل إسرائيلية وإصابة اثنين إثر إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.