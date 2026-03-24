ليفربول: سنقيم حفلا لتكريم صلاح في أنفيلد

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، بعد الإعلان المفاجئ اليوم، الثلاثاء، الذي قام به وأعلن نهاية مشواره مع الفريق.

وأعلن محمد صلاح في وقت سابق اليوم رحيله عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي من خلال مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ليفربول في بيان رسمي: «سيُسدل محمد صلاح الستار على مسيرته الكروية الحافلة مع نادي ليفربول بنهاية موسم 2025-2026.. توصل المهاجم إلى اتفاق مع الريدز يُنهي به مسيرةً استثنائية امتدت لتسعة أعوام في ملعب أنفيلد».

وأوضح النادي: «أعرب محمد صلاح عن رغبته في إعلان هذا القرار للجماهير في أقرب فرصة ممكنة، حرصًا منه على الشفافية بشأن مستقبله، تقديرًا واحترامًا لهم».

وأضاف: «انضم محمد صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، وسرعان ما رسّخ مكانته كواحد من أعظم لاعبي النادي عبر التاريخ، مساهمًا في فوز النادي بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي».

وتطرق النادي للحديث عن أرقام وإنجازات صلاح مع الفريق، حيث كتب: «يحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 255 هدفًا في 435 مباراة، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية».

واختتم البيان: «مع بقاء الكثير للعب من أجله هذا الموسم، يركز صلاح بشدة على محاولة تحقيق أفضل نهاية ممكنة للموسم مع ليفربول، وبالتالي، سيأتي وقت الاحتفال الكامل بإرثه وإنجازاته في وقت لاحق من العام عندما يودع ملعب أنفيلد».