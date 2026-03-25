النائب ميشيل الجمل: رسائل الرئيس السيسي في احتفالية المرأة تؤكد دورها كشريك أساسي في بناء الوطن

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية عكست رؤية الدولة الواضحة تجاه دعم وتمكين المرأة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الوطن وصون استقراره.

وأشار الجمل، في بيان له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها التقدير الكبير لدور المرأة المصرية، خاصة الأم، باعتبارها حجر الأساس في بناء الأجيال وترسيخ القيم، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بدورها المحوري في مختلف مراحل التنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار الدولة في دعم حقوق المرأة وضمان مساواتها الكاملة يعكس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، مشددًا على أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الجمل أن من أبرز التوجيهات التي أطلقها الرئيس خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، إلى جانب التأكيد على دور الإعلام والدراما في ترسيخ صورة إيجابية تحترم المرأة وتدعم حقوقها، وهو ما يتطلب تكاتفًا من جميع مؤسسات الدولة.

كما ثمّن توجيهات الرئيس بشأن الاهتمام بالأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والتوسع في مبادرات الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس البعد الإنساني والاجتماعي الشامل لرؤية القيادة السياسية.

وأشار إلى أهمية دعوة الرئيس لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات، بما في ذلك الفنون والرياضة، وإطلاق مبادرات مثل «دولة الفنون والإبداع»، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وأن تمكين المرأة سيظل أحد أهم محاور العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على استقرار المجتمع وتقدمه.