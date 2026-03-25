الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2000 خيمة ومساعدات جديدة إلى غزة لمواجهة الطقس السيئ

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 164، محمّلة بعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وضمت القافلة في يومها الـ164 نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت قرابة 900 طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو 900 طن من المستلزمات الطبية وأدوات العناية الشخصية، إلى جانب نحو 1200 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

كما تضمنت القافلة أكثر من 2000 خيمة، في استجابة عاجلة لحالة الطقس السيئ التي يشهدها قطاع غزة، والمصحوبة بسقوط أمطار، بما يسهم في توفير الإيواء للأسر المتضررة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري بشكل كامل، مع استمرار رفع درجة الاستعداد في المراكز اللوجستية، وتكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة أكثر من 800 ألف طن، وذلك بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.