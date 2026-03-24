الزمالك يؤجل عودة الفريق للتدريبات بعد قرار رابطة الأندية

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قرر تأجيل عودة الفريق للتدريبات لمدة 24 ساعة بعد قرار رابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراة المصري في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري لتقام يوم 6 أبريل المقبل بدلًا من الثالث من نفس الشهر.

وأكد مدير الكرة في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية بدلًا من يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 6 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.