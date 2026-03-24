الشرطة الإيرانية: اعتقال 466 شخصا بتهمة إثارة الرأي العام والدعاية الإلكترونية للعدو

اعتقلت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 466 شخصًا بتهمة «إثارة الرأي العام والدعاية الإلكترونية للعدو».

وقالت في بيان، نقلته وكالة «تسنيم»، إن التهم تضمنت: «إثارة الذعر بين الناس، وبثّ الخوف والقلق في المجتمع، وخلق حالة من انعدام الأمن النفسي، ونشر دعاية تصبّ في مصلحة العدو، وتحريض وتنظيم عناصر تُخلّ بالأمن في الفضاء الإلكتروني».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في محافظات همدان ولرستان وكرمان، كما تم ضبط أسلحة نارية وأجهزة «ستارلينك» بحوزتهم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 24 عميلًا أرسلوا إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية وشرطية، بالإضافة إلى أماكن تمركز حراس الأمن والمعدات العسكرية في مدن مختلفة بمحافظة همدان، إلى النظام الأمريكي الإسرائيلي.

ونوهت أن «عددًا من هذه المواقع تعرض للاستهداف في الغارات الجوية للعدو»، لافتة إلى ضبط 11 جهازا من الجيل الجديد من أقمار «ستارلينك» الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزتهم.

وأضافت: «أما الـ4 المعتقلون في محافظة لرستان، فهم من المرتبطين بإحدى الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة في جمع المعلومات لصالح أجهزة التجسس التابعة للعدو الأمريكي - الصهيوني، وكانوا يتربصون لخلق أعمال شغب في الشوارع بناءً على أوامر العدو».

كما ذكرت أنه «تم في محافظة كرمان تحديد هوية واعتقال شخصين كانا ينقلان أسلحة متخفين في شكل عائلات، وتم ضبط 7 مسدسات و10 خزائن بحوزتهما».

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان له، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أحد الجواسيس الرئيسيين بالنسبة لإسرائيل في محافظة تشهار محال وبختياري، مشيرا إلى أن «العميل كان من متزعمي أحداث الشغب الأخيرة، والذي بادر لاحقا بالتواصل مع الموساد».



