ترامب: حققنا إنجازات جيدة ولم يبق لإيران أي قيادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده حققت إنجازات جيدة في إيران خلال الحرب الدائرة في الوقت الحالي.

وأضاف في كلمة له بواشنطن، مساء الثلاثاء، أنه لم يبق لإيران أي قيادة، لافتًا إلى أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة بأي ثمن، وفق قناة العربية.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن البحرية وسلاح الجو الإيرانيان لم يعودا موجودين، وقال: "قضينا على القوات الجوية والبحرية لإيران ولم تعد لديها أي مضادات للطائرات ولا أجهزة رادار ولا قادة".

وتابع: "لا أحد يدري مع من يتفاوض في إيران غير أننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين".

ودعا الرئيس الأمريكي للتمهل للنظر إلى ماذا ستؤول الأمور بخصوص المحادثات مع إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.