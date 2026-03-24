مصدران لـ رويترز: من المتوقع أن ترسل أمريكا آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترسل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، إحدى فرق النخبة في الجيش الأمريكي، إلى الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة رويترز، فإن هذه الخطوة قد تزيد من حجم التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إجراء محادثات مع إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، الوجهة التي ستتجه إليها القوات داخل الشرق الأوسط، كما لم يتم الإعلان عن توقيت وصولها.

وأحال الجيش الأمريكي الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق.

وتتزايد التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية برية أمريكية ضد إيران، سواء بشكل واسع أو محدود، في ظل التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى ودمار واسع، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، وأدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف التصعيد.