قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحقق نجاحًا كبيرًا في التعامل مع الملف الإيراني.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية: "لم يتبق لإيران قادة، ونتحدث إلى الأشخاص المناسبين وهم يريدون إبرام اتفاق"، وذلك وفقًا لما نقلته قناة الشرق الإخبارية.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال غير محسوم، واصفًا الوضع بأنه "متقلب"، ومؤكدًا أن المفاوضات تمثل "مناقشات دبلوماسية حساسة" ولن تتم عبر وسائل الإعلام.

وفي رد على سؤال بشأن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في محادثات دبلوماسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، وأن الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام.