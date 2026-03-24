ماكرون: ناقشت مع سلطان عُمان استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، موجها الشكر لمسقط على جهودها لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة إكس: «أكدت لسلطان عُمان تضامن فرنسا مع السلطنة في مواجهة التصعيد الإقليمي».

وأضاف: «ناقشنا ضرورة العمل معا لاستعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز متى سمحت الظروف بذلك، وسيكون دور السلطنة محوريا في هذا السياق».

وتابع: «أكرر للشعب العُماني صداقتي وعزمي على العمل مع شركائنا من أجل خفض تصعيد النزاع، الأمر الذي يتطلب بشكل خاص وقفا فوريا وكاملا للهجمات التي تستهدف الطاقة والبنية التحتية المدنية».