 ماكرون: ناقشت مع سلطان عُمان استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز
الثلاثاء 24 مارس 2026 9:43 م القاهرة
ماكرون: ناقشت مع سلطان عُمان استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز


نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 8:31 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، موجها الشكر لمسقط على جهودها لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة إكس: «أكدت لسلطان عُمان تضامن فرنسا مع السلطنة في مواجهة التصعيد الإقليمي».

وأضاف: «ناقشنا ضرورة العمل معا لاستعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز متى سمحت الظروف بذلك، وسيكون دور السلطنة محوريا في هذا السياق».

وتابع: «أكرر للشعب العُماني صداقتي وعزمي على العمل مع شركائنا من أجل خفض تصعيد النزاع، الأمر الذي يتطلب بشكل خاص وقفا فوريا وكاملا للهجمات التي تستهدف الطاقة والبنية التحتية المدنية».

 

