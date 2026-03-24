كييف: إسقاط 25 صاروخا و365 مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 25 صاروخا و365 من أصل 392 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات مشتركة على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا خلال الليل، باستخدام 34 صاروخا و392 طائرة مسيرة طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وشاتالوفو، وميليروفو، وبريمورسكو - أختارسك، الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضحم البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 25 صاروخا و365 طائرة مسيرة من طرز مختلفة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو مليون و289 ألفا و740 فردا، من بينهم 890 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و800 دبابات، و24 ألفا و271 مركبة قتالية مدرعة، و38 ألفا و695 نظام مدفعية، و1696 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1336 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و193 ألفا و892 طائرة مسيرة، و4468 صواريخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و84 ألفا و955 من المركبات وخزانات الوقود، و4098 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.