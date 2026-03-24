البيت الأبيض: المفاوضات مع إيران غير محسومة والوضع متقلب

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال غير محسوم، واصفا الوضع بأنه "متقلب"، مؤكدا أن المفاوضات تعد مناقشات دبلوماسية حساسة ولن تتم عبر وسائل الإعلام.

وفي رد على سؤال بشأن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في محادثات دبلوماسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام، وذلك وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأضافت أن الوضع متقلب، ولا ينبغي اعتبار التكهنات بشأن الاجتماعات نهائية، إلا بعد الإعلان الرسمي من جانب البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، قال مصدر إيراني لشبكة سي إن إن إن اتصالات جرت بين الولايات المتحدة وإيران، وإن طهران مستعدة للاستماع إلى مقترحات وصفها بالمستدامة لإنهاء الحرب.

وأوضح المصدر أن الاتصالات بدأت من جانب واشنطن خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تصل إلى مستوى مفاوضات كاملة، مشيرا إلى أن رسائل جرى تبادلها عبر وسطاء مختلفين لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.