سنغافورة تدرس تشديد السياسة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الشرق الأوسط

قال اقتصاديون، إنه من المرجح أن تشدد سنغافورة السياسة النقدية الشهر المقبل، كما ستدرس اتخاذ خطوات إضافية خلال العام في ظل ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هيئة النقد في سنغافورة قالت أمس الاثنين إنها ستعدل توقعاتها بالنسبة للتضخم عندما تجتمع خلال الشهر المقبل، محذرة من احتمالية ارتفاع ضغوط تكاليف الواردات على المدى القريب.

ومن المقرر أن تصدر هيئة النقل، التي على عكس البنوك المركزية الأخرى تستخدم العملة لإدارة السياسة النقدية، قرارها المقبل في موعد لا يتجاوز 14 أبريل المقبل.

وقال الاقتصاديون، إن أسعار البنزين والديزل وتعريفات سيارات الأجرة والطيران بالإضافة إلى أسعار الكهرباء ترتفع بالفعل، وأضافوا أنه يبدو أن الحرب في إيران تتدهور بصورة أكبر.