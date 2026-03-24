نقيب المهندسين يتفقد مبنى النقابة العامة ويبحث تطوير الإدارات المختلفة

قام الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بجولة تفقدية داخل مبنى النقابة العامة، شملت المرور على مختلف الإدارات، وذلك في إطار التعرف على سير العمل والوقوف على طبيعة المهام داخل كل إدارة، إلى جانب التعرف على العاملين بها.

ورافق نقيب المهندسين خلال الجولة المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، والمهندس أحمد حامد، مدير عام النقابة، حيث شملت الزيارة مناقشة آليات تطوير الأداء الإداري، وحصر أعداد العاملين في كل إدارة، وتحديد اختصاصات ومهام كل موظف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

كما تناولت الجولة بحث سبل استغلال المساحات الشاغرة المتاحة داخل مبنى النقابة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لتطوير مباني النقابة المختلفة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستكماله.