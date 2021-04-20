بايرن ميونخ يقف على بعد خطوة من لقب البوندسليجا وشالكه يهبط للدرجة الثانية

بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم التاسع على التوالي، بعدما تغلب على باير ليفركوزن 2 / صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين من المسابقة، بينما تأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية إثر هزيمته أمام أرمينيا بيليفيلد صفر / 1 .

وفي مباراتين أخريين اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب كولون على لايبزج 2 / 1 وآينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 2 / صفر.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق الذي يفصله عن لايبزج صاحب المركز الثاني إلى عشر نقاط، وبذلك بات بايرن ميونخ بحاجة إلى الفوز في مباراته أمام ماينز يوم السبت المقبل في المرحلة الـ31 من المسابقة ليحسم اللقب لصالحه.

وافتتح إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة السابعة من المباراة ثم أضاف جوشو كيميش الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 13 .

وكان كولون قد عزز فرصته في البقاء بالدرجة الأولى كما مهد طريق بايرن ميونخ نحو منصة التتويج بعدما تغلب على لايبزج صاحب المركز الثاني 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وافتتح مدافع المنتخب الألماني السابق جوناس هيكتور التسجيل لكولون في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم تعادل لايبزج بهدف سجله أمادو هايدارا في الدقيقة 59، لكن هيكتور سجل الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بثوان.

واستعاد كولون بذلك مذاق الانتصارات، الذي افتقده طوال تسع مباريات، وذلك في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة مدرب الجديد فريدهيلم فونكل.

وتأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن خسر أمام أرمينيا بيليفيلد صفر / 1 ، حيث تجمد رصيد شالكه عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 13 نقطة خلف هيرتا برلين وكولون، وذلك مع تبقي أربع مراحل على نهاية المسابقة.

وحسم أرمينيا بيليفيلد المباراة بهدف وحيد سجله فابيان كلوز في الدقيقة 50، وشهدت المواجهة أيضا طرد مالك ثياو من صفوف شالكه في الدقيقة 71 .

وصعد آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 56 نقطة ومتفوقا بفارق نقطتين أمام فولفسبورج، بعدما تغلب على أوجسبورج بهدفين نظيفين سجلهما مارتن هينتيرجر وأندريه سيلفا في الدقيقتين 37 و58 .