دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة شرق أوسطية لبحث الحد من التوترات بالمنطقة

بدأت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، جولة شرق أوسطية، تشمل مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن "لمبرت ستتواصل مع كبار المسؤولين في المنطقة، لبحث الحد من التوترات وإنهاء دائرة العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

ومن المقرر أن يرافق القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية هادي عمرو.