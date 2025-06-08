أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أن بلاده تمكنت من الحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، من بينها خطط ومنشآت نووية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه الوثائق ستُنشر قريبًا.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن خطيب قوله إن الوثائق التي تم الحصول عليها من "الكيان الصهيوني" تتعلق بشكل مباشر بمنشآته النووية، مشيرًا إلى أن "هذه الوثائق ستعزز القوة الهجومية لإيران".

وأضاف: "تمكنا من الحصول على وثائق نووية كاملة، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بالولايات المتحدة وأوروبا ودول مختلفة، مما يعزز قدراتنا الهجومية".

وأوضح الوزير أن العملية التي قادت إلى هذا الاختراق "واسعة، وشاملة، ومعقدة"، وقد بدأ تنفيذها من خلال "النفوذ، وجذب الموارد، وزيادة القدرة على الوصول إليها"، مؤكدًا: "بفضل الله، أصبح لدينا كنزٌ مهم من المعلومات".

وشدد خطيب على أن طريقة نقل هذه الوثائق لا تقل أهمية عن مضمونها، وقال: "نحن نحمي الوثائق كما نحمي طريقة نقلها، وكما انتظرنا للإعلان عن حصولنا عليها لضمان سلامة نقلها إلى داخل البلاد، فإننا لن نعلن عن تفاصيل النقل الآن، لكن الوثائق نفسها ستُنشر قريبًا".

وكانت وكالة "مهر" قد ذكرت، السبت، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نجحت في إخراج كميات ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية من داخل إسرائيل، شملت الخطط والمنشآت النووية.

يُذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عام 2018 أن إسرائيل حصلت على الأرشيف النووي الإيراني من داخل مخزن سري بطهران، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز استخباراتي"، وأوضح أن الأرشيف يحتوي على نحو نصف طن من المعلومات، بينها 55 ألف صفحة و55 ألف ملف إلكتروني محفوظة على 183 قرصًا.

وقال نتنياهو آنذاك: "الجمهورية الإسلامية احتالت على العالم وتقدمت في برنامجها النووي رغم تعهداتها للقوى الكبرى"، مؤكدًا أن الوثائق تُثبت استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي بشكل سري.