بنكا الأهلي ومصر: حصيلة بيع شهادات الـ18% بلغت 581 مليار جنيه خلال شهر



ارتفعت حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% سنويا، التي أعلن عنها بنكا الأهلي ومصر، إلى 581 مليار جنيه، وهي الشهادات التي أطلقها البنكان في 21 مارس الماضي عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.



وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الـ 18% بلغت 184 مليار جنيه خلال شهر من بداية طرحها، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".



ومن جانبه، قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الـ 18% بلغت 397 مليار جنيه، خلال شهر من بداية طرحها.



وأكد أبوالفتوح، أن البنك مستمر في إصدار الشهادة ، منوها بأن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت نسيتها لأكثر من 50%، مشيرا إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري» والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.



وتصدر شهادة الادخار ذات العائد المرتفع للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة لإمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).



وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري، شراء شهادة الـ 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء، كما أن بيع الشهادة متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة.