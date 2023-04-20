البرلمان الكوبي ينتخب الرئيس ميجيل دياز كانيل لولاية ثانية

انتخب المشرعون الكوبيون الرئيس ميجيل دياز كانيل لولاية ثانية مدتها خمس سنوات الأربعاء، حيث حصل على 459 صوتا من أصل 460 في الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت صحيفة الحزب الشيوعي الرسمية "جرانما".

كما أعيد انتخاب نائب الرئيس سلفادور فالديس ميسا.

وفي عام 2018، خلف دياز كانيل /62 عاما/ الأخوين فيدل وراؤول كاسترو ، مما جعله أول حاكم من خارج أسرة كاسترو للدولة الكاريبية ذات الحزب الواحد منذ الثورة في عام 1959.

وحل دياز كانيل محل راؤول كاسترو /91 عاما/ الذي وصل بدوره إلى السلطة مع تدهور صحة شقيقه الأكبر فيدل في عام 2008. وتوفي فيدل ، الذي حكم كوبا منذ ما يقرب من خمسة عقود، في عام 2016.

وفي عام 2021، تولى دياز كانيل أيضا دورا قويا كأمين أول للحزب الشيوعي الكوبي، الحزب السياسي الوحيد المسموح به في البلاد.

وبموجب الدستور الكوبي الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، لا يمكن للرئيس أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين ، مما يعني أن دياز كانيل يمكنه البقاء في السلطة حتى عام 2028.

وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس البلاد ونائب الرئيس من داخل صفوفها.

واعتُبر انتخاب دياز كانيل في عام 2018 تحولا بين الأجيال إلى القادة الشيوعيين الأصغر سنا، ليحل محل الحرس القديم بقيادة فيدل، الذي أطاح بفولجنسيو باتيستا في ثورة 1959.