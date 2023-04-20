مصرع مسن على يد نجله القهوجي بالدقهلية

لقي مسن بمحافظة الدقهلية مصرعة متأثرًا بإصابته على يد نجله، والذي تعدى عليه بالضرب بخشبة داخل قهوة بكفر البرامون مركز المنصورة، وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا، وتمكنت مباحث مركز المنصورة من ضبطه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المنصورة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر البرامون بمصرع شخص مسن على يد نجله.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "مصطفى عبدالقادر أبو زيد"، 65 عامًا، عامل بمجلس مدينة شربين بالمعاش، ومقيم بعربة مطاوع بالبرامون مركز المنصورة، والجثة بها كدمات بالجسم وكسور بالوجه والضلوع.

وبسؤال الأهالي اتهموا نجله المدعو "حامد"، 35 عامًا، قهوجي، غير متزن نفسيًا، وذلك بعدما تعدى عليه بالضرب بقطعة خشبة؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.