النمسا تبحث مع مجلس أوروبا تداعيات الحرب في أوكرانيا

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم الخميس، مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش في فيينا، دور مجلس أوروبا في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية التعامل مع الدول الأوروبية القليلة التي لم تنضم بعد إلى مجلس أوروبا مثل كوسوفو.



وناقش الوزير مع الأمينة العامة - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس- ترتيبات القمة الرابعة القادمة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في أيسلندا يومي 16 و 17 مايو المقبل والتي سوف تناقش تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.



ورحب البيان بشدة بالالتزام المتجدد بالديمقراطية وقيم مجلس أوروبا في قمة أيسلندا المقبلة مشيرا الى الحاجة ليكون لمجلس أوروبا نفوذ يمثل درعًا قويًا للدفاع عن عالمية حقوق الإنسان.



يشار الى ان مجلس أوروبا هو منظمة سياسية حكومية دولية تتكون من 46 دولة عضو بهدف تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في أوروبا.