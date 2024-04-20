حزب الله يطلق صواريخ على تجمعات لقوات إسرائيلية وتجهيزات تجسسية للاحتلال

أُطلقت أربعة صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان له، إن قواته استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف أن قواته استهدفت أيضا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وفق شبكة روسيا اليوم.

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وفي وقت سابق من اليوم، تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي عيتا الشعب، وكفر كلا، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشهدت الليلة الفائتة وحتى فجر اليوم إلقاء القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب، وصولا إلى مشارف مدينة صور.