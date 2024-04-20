حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ستةمواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه نفذ أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدف ‏التجهيزات التجسسية في موقع بياض، وقصف تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.

وأشار البيان إلى أن الحزب استهدف "تجمعًا آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، واستهدف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة، كما نفّذ بعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات جيش الاحتلال، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها ‏بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.

ولفت إلى أن حزب الله استهدف "في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تجمعًا لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية".

في المقابل، استهدف جيش الاحتلال في القطاع الشرقي بلدات كفركلا، وشبعا، وكفرشوبا، بليدا، والوزاني، وفي القطاع الأوسط، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات عيترون، وعيتا الشعب، ورميش، وفي القطاع الغربي، استهدف بلدة المنصوري.

وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.