طارق الشناوي يروي قصة اعتذار صلاح السعدني عن عدم المشاركة في مسرحية مدرسة المشاغبين

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن سبب عدم مشاركة الفنان الراحل صلاح السعدني في مسرحية مدرسة المشاغبين بعدما كان ذلك مقررا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن التعاون الفني الفنان الكبير عادل إمام والراحل صلاح السعدني كان في فترة مبكرة ولكن الأدوار غير منتشرة، وكان المفترض أن تجمعهما مدرسة المشاغبين وبدأت البروفات التحضيرية.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يؤدي صلاح السعدني الدور الذي قدمه فيما بعد أحمد زكي، وكان الدور أكبر مما قدم زكي، كما أن المنتج سمير خفاجي كان يراهن على السعدني مع سعيد صالح وعادل إمام.

وتابع: «المسرح القومي طلب من صلاح السعدني لعب بطولة مسرحية عالمية باللغة العربية الفصحى، فقال السعدني حينها معقولة أضيع مجد المسرح القومي وأروح لمدرسة المشاغبين».

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أن التاريخ توقف أمام مدرسة المشاغبين أكثر من مسرحية المسرح القومي التي شارك فيها الراحل صلاح السعدني.

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وشُيِّع جثمانه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.