قلّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من أهمية الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل واستهدف وسط إيران الجمعة، مقارنا إياه بلعبة أطفال، مؤكداً أنّه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتمّ استهداف مصالح طهران.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بسماع دوي انفجارات فجراً بالقرب من قاعدة عسكرية في محافظة أصفهان، بعدما نجح نظام الدفاع الجوي الإيراني في إسقاط عدّة مسيّرات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إنّ إسرائيل شنّت ضربة على إيران رداً على الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدفها في 13 أبريل.

وقال عبداللهيان في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إنّ ما حدث لم يكن هجوما، مضيفا: «الأمر كان عبارة عن طائرتين أو ثلاث طائرات بدون طيار، تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع «طالما أنّه لا توجد مغامرة جديدة (هجوم عسكري) من قبل النظام الإسرائيلي ضدّ مصالح إيران، فلن نرد».

وسارع المجتمع الدولي إلى الدعوة إلى الهدوء في أعقاب هجوم الجمعة، في ظلّ المخاوف من التوترات المتصاعدة على خلفية الحرب في قطاع غزة التي بدأت قبل أكثر من ستة أشهر.

وشنّت إيران في 13 أبريل، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، رداً على تدمير مقر قنصليّتها في دمشق في الأول من أبريل في ضربة نسبتها إلى إسرائيل.