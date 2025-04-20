أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء موعد وإجراءات التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة بني سويف، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل، وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، والأوراق المطلوبة.

ويستمر الترشح حتى الخميس 8 مايو، وتعلن القائمة المبدئية للمتقدمين في ذات اليوم، على أن يتم البدء في تلقي الطعون اعتباراً من الأحد 11 مايو وحتى الاثنين 12 مايو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 مايو.

فيما أعرب الدكتور منصور حسن عن أصدق التمنيات للمرشحين بالتوفيق والسداد، وأكد أن قيادة الجامعة مسئولية عظيمة تتطلب الحكمة والرؤية المستقبلية للنهوض بالجامعة وتعزيز البحث العلمي، وتستمر جهود التطوير والابتكار لخدمة الطلاب والمجتمع، متمنيا لهم النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والإدارية.