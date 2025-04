وزير الخارجية الأمريكي ينفي التخطيط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لتخطيط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا، واصفًا الأنباء المتداولة بأنها «أخبار زائفة».

وقال في تصريحات، مساء الأحد: «لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا، أو أننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC