وزير الخارجية الأمريكي ينفي التخطيط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لتخطيط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا، واصفًا الأنباء المتداولة بأنها «أخبار زائفة».

وقال في تصريحات، مساء الأحد: «لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا، أو أننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC — Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخطط لإلغاء معظم عمليات وزارة الخارجية الأمريكية في أفريقيا، ضمن إصلاح شامل مخطط له، مستشهدةً بمشروع أمر تنفيذي اطلعت عليه قد يوقّع هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، يقترح مشروع الأمر التنفيذي إغلاق سفارات وقنصليات بكل أنحاء إفريقيا.

وسيُستبدل مكتب الشئون الإفريقية، الذي يشرف على السياسة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بمكتب مبعوث خاص أصغر بكثير للشئون الأفريقية، والذي يقدم تقاريره إلى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ويركز على عدد من القضايا، بما في ذلك تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب.

وفقاً للصحيفة الأمريكية، تشمل التغييرات الأخرى إغلاق المكاتب المختصة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن توقيع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي، الذي قد تشهد بعض بنوده تعديلاً قبل الإقرار النهائي، ستصاحبه جهود لتسريح دبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية.