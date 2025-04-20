إندونيسيا وكندا تزرعان شتلات 100 شجرة نادرة في إقليم كاليمانتان الجنوبية

زرع أكاديميون من جامعة لامبونج مانجكورات الإندونيسية وجامعة مونتريال الكندية معا، شتلات 100 شجرة من نوع أولين (يوسيدروكسيلون زواجيري) في حديقة بوكيت مانجاي للتنوع البيولوجي في بانجار، بإقليم كاليمانتان الجنوبية.

وجرى زراعة هذه الأشجار اليوم الأحد بمناسبة يوم الأرض.

وقادت فاليري بريسولت من جامعة مونتريال النشاط الرمزي لزراعة الأشجار، إلى جانب طلاب من برنامج علم الأحياء في جامعة لامبونج مانجكورات تحت إشراف المحاضرين أماليا رزقي ولوثفيانا نورتامارا.

وقالت رزقي اليوم الأحد: "إنه لفخر وشرف لنا، مشاركة فريق من الأكاديميين الكنديين في احتفالات يوم الأرض هنا في كاليمانتان الجنوبية."

وأكّدت أنها أنشطة تمثل لفتة ملموسة إلى احترام الطبيعة ودعوة لزيادة الوعي بأهمية العناية بكوكب الأرض.

وبالإضافة إلى زراعة الأشجار، تم تشجيع طلاب جامعة لامبونج مانجكورات على تكوين سلسلة من الأنشطة التوعوية من خلال مشاركة مبادراتهم البيئية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يلهم الآخرين لاتخاذ خطوات مماثلة.