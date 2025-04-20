مارتينيلي يحتفل برقم مميز مع أرسنال خلال الفوز الكبير أمام إيبسويتش تاون

احتفل البرازيلي جابرييل مارتينيلي، نجم أرسنال، برقم مميز مع النادي الإنجيليزي، خلال الفوز الكبير على إيبسويتش تاون.

انتصر أرسنال على مضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصام اليوم، أحد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وسجل مارتينيلي الهدف الثاني لأرسنال في المباراة، فيما سجل زميله البلجيكي لياندرو تروسارد هدفين، وسجل الشاب إيثان نوانيري الهدف الرابع.

ووفقا لشبكة «سكواكا» أصبح مارتينيلي في عمر 23 سنة و306 أيام، رابع أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفًا مع الجانرز في جميع المسابقات خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي مارتينيلي بعد كل من بوكايو ساكا بعمر 22 سنة و159 يومًا، سيسك فابريجاس بعمر 23 سنة و134 يومًا وثيو والكوت بعمر 23 سنة و235 يومًا.

كما أوضحت الشبكة أن أرسنال لم يخسر أبدًا في أي مباراة سجل فيها مارتينيلي، عبر كل المسابقات، حيث سجل اللاعب البرازيلي في 44 مباراة، فاز أرسنال في 37 منها مقابل 7 تعادلات.

وبفوزه في مباراة اليوم، رفع أرسنال رصيده للنقطة 66 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند النقطة 21 في المركز الـ 18.