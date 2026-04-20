شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، في وقت أدت فيه أنباء إغلاق مضيق هرمز مجددا إلى قفزة في أسعار النفط، مما أثار مخاوف الأسواق من عودة الضغوط التضخمية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,794.21 دولار للأوقية، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الجاري.

كما سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفاضا بنسبة 1.3% لتستقر عند 4,813.70 دولار.

وعزا خبراء اقتصاديون هذا التراجع إلى تجدد المخاوف الجيوسياسية، حيث أشار إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في شركة "تاستي لايف"، إلى أن الأسواق تشهد عودة لما يُعرف بـ "تداولات الحرب"، وذلك عقب بوادر تعثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط الخام انعكس بشكل مباشر على توقعات التضخم، مما دفع عوائد السندات والدولار الأمريكي نحو الصعود.

وأدى ارتفاع مؤشر الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، فيما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6%.

وتصاعدت حدة التوترات عقب إعلان الولايات المتحدة التحفظ على سفينة شحن إيرانية، وهو ما قوبل بتهديد من طهران بالرد، مما يهدد صمود الهدنة المقررة بين الطرفين.

كما أعلنت طهران اعتذارها عن المشاركة في جولة المفاوضات الثانية التي كانت تأمل واشنطن في إطلاقها قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار غدا الثلاثاء.

يذكر أن أسعار الذهب قد فقدت نحو 8% من قيمتها منذ أواخر فبراير الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى إجبار البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم، وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس كأصل لا يدر عائدا.

وعلى مستوى الطلب الفعلي، شهدت الأسواق الهندية، أحد أكبر مستهلكي الذهب عالميا، طلبا ضعيفا خلال موسم الشراء الحالي، حيث حالت الأسعار القياسية دون زيادة مشتريات المشغولات الذهبية، رغم وجود تحسن طفيف في الطلب الاستثماري.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، سجلت الفضة تراجعا بنسبة 1.3% لتصل إلى 79.75 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% ليسجل 2,086.90 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,553 دولار.