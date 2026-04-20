 أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا - بوابة الشروق
الإثنين 20 أبريل 2026 2:06 ص القاهرة
أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:48 ص

أطلق مسلح في لويزيانا الرصاص على منزلين في وقت مبكر من يوم الأحد ، ما أسفرعن مقتل 7 من أطفاله وأصاب والدتهم ، بالإضافة إلى قتل طفل آخر، حسبما قالت الشرطة.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت، كريس بورديلون، مساء الأحد إن المشتبه به، شامار إلكينز، أطلق النار على الأم أولا ثم قتل ثمانية أطفال، سبعة منهم أطفاله.

وتراوحت أعمار الضحايا بين عام واحد وحوالي 12 عاما. وتوجد الأم وامرأة أخرى في حالة حرجة. وتوفي إلكينز بعد مطاردته من قبل الشرطة.

وقال بورديلون إنه لا يزال هناك الكثير للتحقيق فيه. لكن المحققين واثقون من أن إطلاق النار كان "حادثا عائليا بالكامل".


