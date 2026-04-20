إبرام اتفاقيات تعاون بين المركز الثقافي والجامعات في أذربيجان لتعلم اللغة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي، إبرام الاتفاقيات مع جامعة باكو الحكومية وجامعة اللغات الأذربيجانية؛ لتدريب طلاب وطالبات السنة النهائية بقسم اللغة العربية على التحدث بطلاقة من خلال دورات المحادثة المقامة بالمركز الثقافي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام والتزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشئون الثقافية والبعثات، بأهمية دور المركز الثقافي في نشر تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وافتتح السفير حسام الدين رضا، سفير مصر، الدورة التدريبية لتعلم اللغة العربية بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية.

وتستمر هذه الدورة ثلاثة أشهر خلال الفترة من شهر فبراير حتى نهاية شهر مايو.

فيما أشاد الدكتور طارق أبو الفتوح، مدير المركز الثقافي، بحماس الطالبات والطلاب الجدد لتعلم اللغة العربية وإتقانها.



