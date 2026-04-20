أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي في العراق عباس العامري، الاثنين، تأجيل حسم تسمية المرشح لمنصب رئاسة الوزراء إلى الأربعاء المقبل.

وقال العامري في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "أجواء اجتماع الإطار التنسيقي اليوم كانت إيجابية".

وأشار إلى أنه "طرح فيه جميع الآراء بخصوص مرشح رئاسة الوزراء وتمت مناقشتها، إلا أن الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر".

وأضاف: "الإطار التنسيقي قرر عقد اجتماعه ليوم غد الثلاثاء واستكمال الحوارات والوصول الى نتيجة يوم الأربعاء المقبل".

ويأتي عقد الاجتماع لحسم ملف الاستحقاقات الدستورية في العراق، بعد انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد في 11 أبريل الجاري.

وتنص الفقرة "أ" من المادة 76 في الدستور العراقي على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

وتعد كتلة الإطار التنسيقي هي الأكبر في مجلس النواب العراقي؛ حيث تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حصوله على حوالي 130 إلى 140 مقعدا من أصل 329.

و"الإطار التنسيقي" هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

إلا أن اختياره واجه اعتراضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب العراق بالامتناع عن انتخابه رئيسا للوزراء.