دار الشروق تطرح طبعة جديدة من «حديث الصباح والمساء» لنجيب محفوظ

طرحت دار الشروق الطبعة الثامنة من رواية «حديث الصباح والمساء»، للأديب نجيب محفوظ.

حديث الصباح والمساء، هى رواية كل كائن وإنسان على وجه الأرض، نفس البداية والنهاية، لا يختلف فيها صبى عن رجل عن امرأة عن فتاة، مهما اختلفت وتباينت الأحداث. فهذا "أحمد عطا المراكيبي" العملاق ذو الجسم الطويل المنبسط، يباشر الأعمال ويتولى المهام ويرجع في نهاية المطاف مثقل الأجفان ويسلم روحه منتصف الليل، وأيضا "حليم عبد العظيم داود" ولد في أحضان الترف والغنى وهزمه المرض الذي أسلمه إلى الموت. و"صديقة" ، و"رشوانة" ، و"معاوية" ، و"بليغ".. وغيرهم ممن استعرض حياتهم في هذا الكتاب المبدع ونجيب محفوظ" وكان من خلال تصويره لهم يصور حياة البشر أجمعين، ويعلنها عالية واضحة لا فرار منها، يعلن أن الحياة كما تبدأ بصرخة وليد تنتهى بشهقة الموت.

«إن إنجاز محفوظ العظيم والحاسم يكمن في إبداعه في مضمار الروايات والقصص القصيرة، لكن إنجازه الحقيقي أوسع بكثير، ذلك أن أعماله تخاطبنا جميعًا» هذا ما ذكرته أكاديمية نوبل السويدية عام 1988