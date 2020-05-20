بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «الاختيار»، بتجهيز قوات الصاعقة لامكان الذي سيمكثون به بمربع «البرث»، كما واظبوا على تمريناتهم، إلى جانب تدريبهم على أخذ أماكنهم في حال هجم التكفيريين عليهم، بينما يجهز التكفيريين الكثير من المتفجرات للقيام بعدة عمليات جديدة ويخبؤها في «نجع شبانة» ظنا منهم أنه مكان أمن، ويقوم «أبو سعد» و«أبو عميرة» و«سيلمي» بنقلهم، وتقوم قوات الصاعقة بقيادة «المنسي» أثناء الليل بالهجوم على وكر التكفيريين بـ«نجع شبانة» وقتل كل من فيه دون أن يصاب أي فرد من قوات الصاعقة.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.