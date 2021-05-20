الخارجية الروسية: اللقاء بين لافروف وبلينكن كان غنيا ومثمرا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اللقاء الأول بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي عقد أمس كان غنيا ومثمرا.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس: "شعر الصحفيون الذين حضروا اللقاء، بما في ذلك الروس والأمريكيون والمحليون، بالذهول إلى حد ما من مدى الشكل البناء الذي بدأ به هذا اللقاء".

من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي محادثاته مع بلينكن بأنها كانت "بناءة"، وقال إن "هناك إدراكا لضرورة تجاوز الوضع غير السليم في العلاقات بين موسكو وواشنطن، والذي نشأ خلال السنوات الماضية".

يذكر أن اللقاء بين لافروف وبلينكن عقد على هامش اجتماع مجلس دول منطقة القطب الشمالي في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك أمس، وهو أول لقاء بينهما منذ تولي بلينكن منصب وزير الخارجية الأمريكي في يناير الماضي.