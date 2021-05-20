كشفت مجموعة جنرال موتورز كورب، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، عن النسخة الكهربائية من الشاحنة الخفيفة جي.إم.سي هامر إيدشن 1 لعام 2022.

وتزن الشاحنة الجديدة نحو 9046 رطلا (4.5 طن) بما يزيد عن ضعف وزن الفئة القياسية من الشاحنة "جي.إم.سي سيرا".

وأشار موقع أوتوبالا دوت كوم، المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن وزن هامر الكهربائية يزيد عن النسخة التقليدية هامر إتش1 بنحو 900 رطل ويزيد عن سيرا 2021 بنحو 2000 رطل.

وتقول شركة جي.إم.سي التابعة لمجموعة جنرال موتورز، إن الشاحنة هامر هي شاحنة فائقة القوة حيث تصل قوة محركها إلى 1000 حصان بعزم شدته 11.5 ألف رطل لكل قدم مكعب ويمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان فقط.

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية، إن الشاحنة الخفيفة هامر يجب أن تتجاوز كل التوقعات حول ما يمكن أن تفعله السيارات الكهربائية.

ومن المقرر طرح الفئة الأولى من الشاحنات الكهربائية هامر خلال الخريف المقبل بسعر يبدأ من 112595 دولارا بما في ذلك تكلفة شحنها. وبعد ذلك سيتم طرح فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) أوائل 2023.

وبحسب تقديرات جنرال موتورز، فإن الشاحنة الكهربائية هامر تستطيع قطع مسافة تصل إلى 350 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها. وتعتبر البطاريات الكهربائية الكبيرة التي تتيح للشاحنة الوصول إلى هذا المدى، هي السبب الرئيسي في زيادة وزن الشاحنة الجديدة ككل.