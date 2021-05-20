رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، ممثل تشيلي الجديد لدى فلسطين، كريستان هودجس دوكما، على آخر المستجدات والمساعي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- على أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى وقف اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس.

وجدد اشتية تأكيده على أهمية إطلاق مبادرة سلام دولية لإنهاء الاحتلال، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وتقديم كافة التسهيلات له خلال فترة عمله لدى فلسطين.