إصابة 4 فلسطينيين بقصف صاروخي على شقة سكنية غرب مدينة غزة

أُصيب 4 مواطنون فلسطينيون على الأقل بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، بإصابة 4 مواطنين على الأقل بجروح متفاوتة باستهداف شقة سكنية في عمارة الرائد قرب مسجد فلسطين غرب مدينة غزة، نقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.