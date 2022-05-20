الدفاع الروسية: استهداف 4 مراكز قيادة و7 مستودعات و45 تجمعا للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوفضائية استهدفت بصواريخ عالية الدقة 4 مراكز قيادة و7 مستودعات للذخيرة والوقود و45 تجمعا للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية بصواريخ عالية الدقة أربعة مراكز قيادة و45 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية وسبعة مستودعات للذخيرة والوقود في مدن باخموت وسوليدار وقسطنطينوفكا وبلدة بوكروفسكويه وقرية بيريستوفويه ومنطقة ماسلياكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



كما أكد كوناشينكوف تدمير القوات الروسية منصة إطلاق خاصة بمنظومة "أوسا" ("9 كيه 33 أو أس إيه") قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي قرب مدينة بارفينكوفو في مقاطعة خاركوف.