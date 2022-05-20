كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 25 ألفا و 125 إصابة بكوفيد-19، من بينها 22 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 914 ألفا و957 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 43 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و885 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحتى يوم الخميس، تلقى 25ر33 مليون شخص، أو 8ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 56ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 8ر86% من إجمالي عدد السكان.