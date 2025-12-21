رئيس الإمارات وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي، بالرئيس الفرنسي، وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

وحضر اللقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وكبار المسئولين.

وأقام الرئيس الإماراتي مأدبة غداء تكريماً للرئيس الفرنسي والوفد المرافق.