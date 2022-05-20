مهد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الطريق لحصول أوكرانيا على 5ر9 مليار دولار كمساعدات قصيرة الأجل لميزانيتها.

وهذا يعني أن إجمالي المساعدات المالية المقدمة من مجموعة السبع لأوكرانيا هذا العام بلغت 8ر19 مليار دولار.

تهدف الأموال إلى المساعدة في استمرار الخدمات الحكومية الأساسية في الدولة التي مزقتها الحرب وسد فجوات التمويل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستحصل على إجمالي المبلغ كمنح، أم سيكون جزء منها قروض.

وتشارك ألمانيا في الدعم بحوالي مليار يورو، حسبما أعلن وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الخميس. وتعهدت الولايات المتحدة بدعم بقيمة 5ر7 مليار دولار. وإلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع أيضا المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

وقال ليندنر، الذي استضاف الاجتماع في مدينة كونيجسبرج الألمانية اليوم الجمعة: "سنقف إلى جانب أوكرانيا خلال هذه الحرب وبعدها ومستعدون لعمل المزيد".

وأضاف ليندنر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من مدينة بون: " يجب علينا ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ولذلك فنحن نجتمع هنا لجمع الأموال لتوفير السيولة للحكومة الأوكرانية".

وتابع الوزير: "يبدو أنه سيكون هناك أكثر من 18 مليارا يمكننا جمعها لدعم أوكرانيا في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة".

واختتم ليندنر تصريحاته قائلا إن هذه المساعدات المالية تتضمن 5ر7 مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعرب عن اعتقاده بأن مشاكل التمويل في أوكرانيا قد تم حلها "في المستقبل المنظور".