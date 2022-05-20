تم بيع أغلي سيارة في التاريخ بـ143 مليون دولار، وهي مرسيدس بينز من طراز 300SLR لتنتقل ملكيتها لمشتري غير معلن عنه، وفقا لما ذكرته صالة مزادات سوذابيس المشرفة علي عملية البيع في تصريح لها أمس الخميس.
ونقلت فرانس برس أن سعر السيارة الأغلي يفوق سعر ثاني أغلي السيارات ب٣ أضعاف إذ أن ثاني أغلي سيارة من نوع فراري قد بيعت عام ٢٠١٧ ب٤٨ مليون دولار.
وأضافت فرانس برس إن المرسيدس تحل في المركز السادس أو السابع من حيث أغلي الأشياء المبيعة في مزادات عبر التاريخ إذ أن أغلي مبيعات المزادات بالمركز الأول هي لوحة سالفيدار سالفيدار ماندي لليوناردو دافينشي والتي بلغ سعرها ٤٥٠ مليون دولار.
وذكرت سوذابيس عن السيارة إنه لا يوجد سوي اثنين منها وكليهما يحمل اسم مؤسس مرسيدس المهندس رودولف إيلنهوت.
وقد وافق مشتري السيارة علي السماح بعرضها علنا للمشاهدة في بعض المناسبات بينما تبقي السيارة الثانية من نفس النوع في متحف مرسيدس بشتوتغارد الألمانية.
ويذكر أن سيارات مرسيدس 300SLR الرياضية رغم حفاوة مرسيدس بها إلا أنها تسببت في خروج الشركة من سباقات السيارات لسنين بعد تسبب إحدي تلك السيارات بمجزرة راح ضحيتها أكثر من ٨٣ متفرج بخطأ فني.
وعن مصير ثمن المرسيدس الذي بيعت به السيارة تقول سوذابيس إنه سيتم التبرع بجزء كبير منه لبرامج الحفاظ علي البيئة والحد منن ثاني أكسيد الكربون.
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